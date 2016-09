Novak Djokovic bliver behandlet under US Open-semifinalen mod Gaël Monfils. Det blev en speciel kamp.

Novak Djokovic vinder bizar semifinale ved US Open

Bag de relativt sikre sejrscifre gemmer sig et forløb, hvor momentum på et tidspunkt i tredje sæt så ud til at gå i Gaël Monfils' retning. Og hvor begge spillere på et tidspunkt så ud som om, at de ville få problemer med at fuldføre kampen.

Det blev en bizar affære, da Novak Djokovic fredag spillede sig i finalen ved US Open i New York.

Franskmanden stod i sin blot anden grand slam-semifinale i karrieren, og han gik ind til kampen med den ubehagelige viden i baghovedet, at han havde tabt samtlige 12 indbyrdes kampe til Novak Djokovic.

Den statistik så ud til at sætte sit præg på kampen, for Gaël Monfils virkede blottet for selvtillid, mens den regerende US Open-vinder kværnede afsted til en 5-0-føring i første sæt, indtil franskmanden fik pyntet lidt på cifrene.

Gaël Monfils blev flere gange buhet ud af publikum, fordi han nærmest virkede uinteresseret i at deltage i kampen. Efter andet sæt så han ud til at have store problemer med at bevæge sig.

Da Novak Djokovic bragte sig foran 2-0 i tredje sæt, så det ud til, at deltagerne i den anden semifinale, japanske Kei Nishikori og schweizeren Stanislas Wawrinka, godt kunne gå i gang med opvarmningen.

Men så skete der noget. Gaël Monfils brød tilbage til 2-2 og rakte triumferende en finger i vejret. Senere brød franskmanden igen til 4-2.

Nu var det pludselig Novak Djokovic, der havde problemer med skulderen, og serberen lignede en mand, der var ved at eksplodere af indestængt raseri over sin egen indsats.

Ikke mindst da Gaël Monfils, der servede foran 5-3, vendte stillingen 0-40 til sejr i partiet og dermed sættet.

Fjerde sæt blev præget af en stor mængde fejl fra begge spillere, men der var også plads til nogle flotte slag.

Som da Novak Djokovic foran 2-1 med det yderste af ketsjeren fik sendt et perfekt diagonalslag afsted, som gav ham to breakbolde.

På den anden breakbold sendte Gaël Monfils bolden i nettet. Havde det ikke været for kampens indtil da helt uforudsigelige forløb, kunne det have lignet en tidlig afgørelse.

Og ganske rigtigt. Franskmanden - der ofte udmattet støttede sig til sin ketsjer mellem duellerne - brød omgående tilbage, da Djokovic lavede en dobbeltfejl.

Serberen måtte derefter have behandling på sin ømme skulder, mens Gaël Monfils placerede tape på sine åbenbart lige så ømme fingre.

Det hjalp tilsyneladende ikke, for franskmanden flugtede i det efterfølgende parti bolden i nettet, så Djokovic brød igen til 4-2.

Niveauet var ikke højt, hvilket Novak Djokovic så ud til at være klar over, da han med et smil satte sig til rette i sin stol efter at have holdt serv til 5-2.

Det lykkedes dog for serberen at komme op af stolen igen, og han afsluttede passende kampen med et rent servegennembrud.