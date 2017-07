Novak Djokovic henter turneringssejr før Wimbledon

Dermed kunne verdensranglistens nummer fire og turneringens førsteseedede nyde lidt succes på tennisbanen.

Det har der ellers ikke været for meget af i det seneste år for Djokovic, der slet ikke skulle have spillet i Eastbourne, men fik tildelt et wildcard.

Novak Djokovic har haft ualmindeligt svær ved at ramme topformen, siden han for lidt over et år siden var indehaver af fire grand slam-titler efter sin sejr i French Open i 2016.

Sejren i Eastbourne var blot serberens tredje finale i år, og det er hans første turneringssejr, siden han vandt Qatar Open i januar. I maj tabte Novak Djokovic således i finalen i Rom til Alexander Zverev.

Serberen lagde dog ud med at bryde Gaël Monfils og bringe sig foran 1-0 i første sæt, og derefter gik det slag i slag, indtil Djokovic ved 5-3 atter brød franskmanden og tog første sæt.

Andet sæt var lige frem til 2-2, hvor Djokovic fik lov at arbejde for at holde sin serv og bringe sig foran 3-2.

Det lykkedes begge spillere at vinde deres servepartier frem til 5-4-føringen til Djokovic, og så lykkedes det for den tidligere verdensetter at bryde og tage sejren.

Dermed sikrede Djokovic sig også en perfekt optakt til Wimbledon, hvor han er seedet som nummer to, selv om han i øjeblikket er nummer fire på verdensranglisten.

Tidligere lørdag meddelte den kroatisk avis Sportske Novosti, at Djokovic tilknytter Mario Ancic til sin trænerstab.

Ancic er tidligere nummer syv i verden, men han stoppede sin karriere på grund af skader i 2011, og han skal supplere André Agassi som træner for Djokovic, når det går løs i Wimbledon i næste uge.

Novak Djokovic' første modstander i grand slam-turneringen bliver slovakiske Martin Klizan, der rangerer som nummer 44 i verden.

Serberen har vundet Wimbledon tre gange tidligere i karrieren.