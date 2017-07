Novak Djokovic har genfundet passionen efter rædselsår

Serberen bekræfter, at han har genfundet passionen i sit tennisspil, hvilket Djokovic' tidligere træner Boris Becker luftede lørdag.

Novak Djokovic har lidt på tennisbanerne de seneste 12 måneder, men den tidligere verdensetter føler, at han er tilbage.

- Boris kender mig rigtig godt, så han har ret, når han siger, at passionen er tilbage. Jeg har følt mig bedre tilpas på banerne i de seneste måneder.

- Specielt på græsbanerne i denne sæson har jeg indtil nu følt mig meget komfortabel i alle kampe, jeg har spillet, siger Novak Djokovic ifølge AFP.

Boris Becker udtrykte lørdag, at han allerede havde set nok i den første uge af Wimbledon til at bekræfte, at Djokovic har genfundet sin kærlighed til sporten.

Forud for dette års Wimbledon er gået et år, hvor Novak Djokovic har virket mærket, og hvor eksperter vurderede, at mætheden trængte sig på, da Novak Djokovic vandt French Open i 2016, fordi det var det eneste grand slam-trofæ, han manglede.

For et år siden mødte serberen op til Wimbledon som forsvarende mester i alle fire grand slam-turneringer, men han røg ud af den prestigetunge turnering i tredje runde til Sam Querrey.

Lørdag sikrede Djokovic sin billet til dette års ottendedelsfinale ved at besejre Ernests Gulbis fra Letland med 6-4, 6-1, 7-6 (7/2).

- Når du spiller godt, så føler du dig godt tilpas, og så er man endnu mere motivere og passioneret efter at se, hvor langt det rækker.

- Jeg er glad for præstationen (mod Gulbis, red.). Jeg synes, at jeg hævede mit tennisniveau, siger Novak Djokovic.

Før Wimbledon vandt Djokovic den mindre opvarmningsturnering på græs i Eastbourne.

Her stillede han op, da han fik tildelt et wildcard.

Sejren i Eastbourne var blot serberens tredje finale i år, og det var den første turneringssejr, siden han vandt Qatar Open i januar.

I ottendedelsfinalen venter den useedede franskmand Adrian Mannarino.