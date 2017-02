Norsk skistjerne undlader at anke dopingkarantæne

Langrendsløberen Therese Johaug har besluttet sig for ikke at anke afgørelsen fra Norges Idrætsforbund, der for nylig idømte hende 13 måneders karantæne for at have indtaget et forbudt stof.

Det meddeler den norske skiløber i en pressemeddelelse, skriver VG.