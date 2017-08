Norsk skistjerne går glip af OL efter CAS-appel

Den norske skistjerne Therese Johaug misser vinter-OL i 2018, efter at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) forlængede hendes straf fra 13 til 18 måneders karantæne.

Den tidligere dom havde betydet, at Johaugs karantæne udløb i november - i tide til at hun kunne nå at kvalificere sig til vinter-OL. Det kan hun ikke længere.

Det Internationale Skiforbund (FIS) besluttede i marts at anke langrendsløberens karantæne til CAS. FIS krævede en karantæne på mellem 16 og 20 måneder.

Johaug, der syv gange har vundet VM-guld og også har vundet en OL-guldmedalje i 2010, blev i februar straffet med 13 måneders karantæne for at have anvendt det anabolske steroid clostebol.

Den 29-årige norske atlet har selv forklaret sin positive dopingprøve med, at en creme, som hun brugte til at smøre sine solbrændte læber, indeholdt det forbudte stof.

Johaug undlod i første omgang at anke karantænen fra Norges Idrætsforbund.

Senere valgte hun også at anke til CAS i et forsøg på at komme med et modsvar og undgå en lang karantæne.

Panelet, der skulle tage stilling til sagen, hæfter sig ved, at Johaug begik en fejl ved ikke at tjekke emballagen til cremen grundigt nok.

På emballagen kunne det læses, at cremen indeholdt det forbudte stof og advarede tilmed om, at man skulle være varsom med at bruge cremen i forhold til antidopingreglerne.