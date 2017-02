Den verdenskendte norske skiløber Therese Johaug er blevet suspenderet i 13 måneder for at have indtaget et forbudt stof.

Norsk skistjerne bliver suspenderet for doping

Norges Idrætsforbund har valgt at følge Antidoping Norges anbefaling om karantæne, efter at Johaug blev testet positiv for brug af stoffet clostebol.

Minimumsgrænsen for karantæne, når reglerne bliver brudt på denne måde, er 12 måneder ifølge Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Johaugs forseelse udløste altså en måned mere end minimum.

Clostebol er et syntetisk anabolsk steroid, som står på Wadas liste over forbudte stoffer.

Det forbudte stof havnede angiveligt i kroppen på den tidligere olympiske guldvinder efter brug af cremen Trofodermin mod solbrændte læber.

Under høringen på Ullevaal Stadion for nogle uger siden pegede skiløberen på, at der for hende var stor forskel på at få en minimumskarantæne på 12 måneder og eksempelvis en karantæne på 14 eller 16 måneder.

- Der er enorm stor forskel. Med 12 måneder kan jeg nå de forberedelser, jeg skal før OL. Bliver det 14 måneder, så mister jeg hele forsæsonen og den maksimale forberedelse til OL, svarede Johaug.

Karantænen løber med tilbagevirkende kraft fra 18. oktober 2016.

Vinter-OL i 2018 finder sted i Sydkorea i februar 2018.

Dommeren spurgte også Therese Johaug ind til, hvilken betydning 16 måneders karantæne ville få.

- Så mister jeg OL. Så har jeg ingen mulighed for at kvalificere mig, lød svaret.

Antidoping Norge krævede en hårdere straf end minimumsstraffens på grund af særlige omstændigheder.

- Det første er Johaugs holdning til hendes ansvar for ikke at have forbudte stoffer i kroppen. Hun forklarede onsdag, at hun aldrig selv tjekker den medicin, hun får.

- Det andet forhold som efter vores mening løfter henne (op i straf, red.), er at hun ikke har taget initiativ til at tilegne sig den rette viden om doping, sagde advokat Niels R. Kiær under høringen.