Norsk historiker: Boasson og Kittel burde dele Tour-sejr

Det svarer til, at Boasson Hagen blev slået med 0,0003 sekunder.

Ifølge den norske idrætshistoriker Tom A. Schanke burde de to ryttere blive noteret for samme tid.

- Jeg accepterer, at idrætten bliver mere og mere ekstrem. Men hundreddele er nok.

- Jeg synes, at de burde være blevet dømt ens, siger Tom A. Schanke til avisen VG.

I andre sportsgrene, hvor nordmænd traditionelt er stærke, ville man sandsynligvis havde delt sejren.

I 1999 delte norske Lasse Kjus og Hermann Maier fra Østrig VM-guldet imellem sig i skidisciplinen Super G, da de kom over mållinjen inden for samme hundreddel af et sekund.

Det samme gentog sig til vinter-OL i Sotji for tre år siden, hvor slovenske Tina Maze og Dominique Gisin fra Schweiz delte guld i styrtløb. Selv om OL-arrangørerne ifølge VG havde adgang til tider helt ned til tusindedele af et sekund, blev de ikke taget i brug.

I langrend gik man ifølge VG allerede i 1980 over til at måle i tiendedele af sekunder i stedet for hundreddele.

Edvald Boasson Hagens træner, Fredrik Mohn, har sjældent set så tæt en cykelafgørelse, som på fredagens 7. etape af Touren.

- For fem år siden ville man ikke have været i stand til at kåre en vinder, siger Fredrik Mohn til VG.

Touren fortsætter lørdag, hvor feltet for anden gang i år skal prøve kræfter med de franske bjerge. Der venter tre stigninger på 8. etape fra Dole til Station des Rousses.