Norsk europamester forlader Katusha til fordel for UAE

Skiftet sker, knap to uger efter at Katusha kunne offentliggøre, at den tyske supersprinter Marcel Kittel tilslutter sig holdet fra næste sæson.

Kittel var den helt store spurtkonge i årets Tour de France. Til gengæld løb Alexander Kristoff med titlen, da der i august blev afholdt EM i Herning.

Og Alexander Kristoff er godt tilfreds med sit forestående skifte.

- Jeg er meget stolt og spændt på at tilslutte mig UAE Emirates. For mig er det et stort skifte, da det kun er anden gang i min karriere, at jeg skifter hold, siger den 30-årige sprinter til UAE's hjemmeside.

- Jeg ser frem til at møde mine nye holdkammerater og staben og til at lære alle dem, der arbejder på det her projekt, at kende, siger han.

UAE-holdet er fra De Forenede Arabiske Emirater, men har tidligere været italiensk og blandt andet været kendt under holdnavnet Lampre.

Holdet oplyser, at det også har skrevet kontrakt med den 25-årige nordmand Sven Erik Bystrøm, der ligeledes skifter fra Katusha.

Også cykelholdet Quick-Step har mandag haft gang i forhandlingerne.

Quick-Step, der har danske Brian Holm som sportsdirektør, har forlænget kontrakten med Zdenek Stybar med to år, oplyser holdet.

Holdet lavede også en aftale med danske Michael Mørkøv tidligere i august.