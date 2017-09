Norges landshold slagtes efter 0-6 mod Tyskland

- Verdens bedste landshold fik Norge til at se ud som verdens dårligste, skriver det norske medie Dagbladet.

Mediet erkender, at Norge var oppe mod et stærkt tysk hold. Men der er dog grænser for, hvor meget et norsk hold skal lade sig udspille, mener Dagbladet.

- Men at vi så nærmest bliver tilskuere til vores egen elendighed og ikke er i nærheden af noget som helst, findes der kun ét ord for; pinligt, konkluderer det norske medie.

Et andet norsk medie VG er også hård i sin kritik i en kommentar.

- Resultatmæssigt er vi tilbage, hvor vi var i 1970'erne og 1980'erne.

- Og mod Tyskland gik tankerne tilbage til det værste resultat i en kvalifikationskamp; magtdemonstrationen fra Johan Cruyff og Holland i Rotterdam i 1972. 0-9 blev det, skriver det norske medie.

På de sociale medier bliver det norske hold latterliggjort.

Den tidligere landsholdsangriber for Norge John Carew gjorde sig allerede under kampen mod Tyskland munter på Twitter.

- Nu er Norge bedre end Brasilien. De var bagud 0-5 i det 29. minut. Norge kun 0-3, skrev John Carew i første halvleg.

Den tidligere topangriber henviste til Tysklands 7-1-sejr over Brasilien i VM-semifinalen for tre år siden.

Ved den lejlighed var Brasilien bagud 0-5 efter knap en halv times spil, og så galt gik det trods alt ikke for nordmændene.

Norge er næstsidst i gruppe C med syv point for otte kampe. Holdet har for længst udspillet sin rolle i kampen for at komme med til VM i Rusland næste år.