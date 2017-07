Norge vil irritere Harder: Så er Danmark nemmere at slå

Norges træner, Martin Sjögren, har et indgående kendskab til Harder, efter at han har været træner for den danske Wolfsburg-angriber gennem fire år i svenske Linköpings FC.

Den hårdt pressede Sjögren udpeger Harder som nøglen til dansk succes, og derfor skal hun stoppes.

- Pernille er teknisk meget dygtig, hun er målfarlig og god til at skabe målchancer, når hun kombinerer centralt i banen.

- Hun har et godt skud, er god med hovedet og scorer mange mål.

- Men samtidig kender jeg også til nogle ting, som hun ikke bryder sig om, siger Martin Sjögren.

Nordmændene har tabt de to første gruppekampe til Holland og Norge. Derfor skal de vinde med 3-0 eller mere over Danmark for at have en chance for at nå kvartfinalerne.

Den norske strategi bliver at irritere Pernille Harder mest muligt, så hun bliver sur.

Det fortæller Caroline Graham Hansen, der er holdkammerat med Harder i Wolfsburg.

- En stor del af nøglen for os er at få hende ud af kampen. Selv om Danmark har et godt kollektiv, så er vi nået langt, hvis vi kan gøre hende sur.

- Bliver hun sur, så begynder hun at gøre ting, som er lidt for vanskelige. Det bliver i hvert fald nemmere for os at score de tre mål, som vi har behov for, siger Caroline Graham Hansen.

Norges anfører, Maren Mjelde, er også opmærksom på 24-årige Harder.

- Alle ved, at hun er en god spiller og ikke må få megen plads. Hvis Danmarks offensiv skal fungere, så er hun en nøgle. Det bliver vores job at sørge for, at hun er mindst muligt på bolden, siger Maren Mjelde.

Med et nederlag er Danmark færdig ved EM, mens uafgjort eller sejr kan række til avancement. Det afhænger dog af resultatet af gruppens anden kamp mellem Holland og Belgien. Her skal danskerne håbe på en hollandsk sejr.

Holland topper lige nu gruppen med seks point foran Danmark og Belgien med hver tre point. Norge har nul. De to bedste hold fortsætter videre til kvartfinalerne.

Der er kampstart klokken 20.45.