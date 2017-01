Nøddesbo melder landsholdet VM-klar: Nu er vi vågnet

Kampen mod Ungarn var en blandet oplevelse, men i de to seneste testkampe mod Egypten og Island er det danske håndboldlandshold begyndt at ligne sig selv.

- Vi har lige skullet se hinanden i øjnene og vågne lidt op. Den første kamp var ikke så god, og vi manglede lidt tænding.

- Det har vi langsomt fået bygget på, og nu kan man godt mærke, at vi er ved at være klar til VM, siger Jesper Nøddesbo.

Specielt i første halvleg mod Island brillerede det danske hold med angrebsspil i lyntempo og afleveringer med den helt rigtige timing.

Efter en kæmpeføring på 19-11 ved pausen var det ikke unaturligt, at spillet faldt lidt i niveau i anden halvleg. De sidste 30 minutter blev dog præget af for mange enkeltmandspræstationer, mener Nøddesbo.

- Efter pausen blev det for individuelt, og jeg vil meget gerne have kollektivet mere med. Der var vi rigtig stærke til OL. Man kunne også se, at der blev roteret en hel del. Sådan bliver det nok ikke ved VM, siger Jesper Nøddesbo.

Han blev selv dansk topscorer med seks scoringer, som blev hjulpet på vej af, at han vikarierede som straffeskytte.

- For mig var det bare vigtigt at få noget spilletid. Det har jeg ikke fået så meget af i de andre kampe, og jeg havde brug for at få mig rørt, siger Barcelona-veteranen.