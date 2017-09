Nils Nielsen: Kvindefodbold har taget ti skridt tilbage

Tidligere landstræner Nils Nielsen lægger ikke skjul på sin ærgrelse over, at forhandlingerne mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) lørdag brød sammen i sagen om en lønaftale for kvindelandsholdet.

Det betyder, at de udtagne spillere på landsholdet ikke kommer til at være med i tirsdagens VM-kvalifikationskamp ude mod Ungarn.

Nils Nielsen så for lidt over en måned siden sit hold få sølv ved EM i Holland. Senere i august valgte han at stoppe som landstræner.

Ekslandstræneren er ked af, at det er kommet så langt ud, at Danmark enten kommer til at stille med et stærkt svækket mandskab i Ungarn, eller at DBU vælger at melde afbud til den første kamp i kvalifikationen til VM i 2019.

- Det her har så store konsekvenser for alle, der gerne vil kvindefodbolden i Danmark, at det næsten ikke er til at overskue.

- Jeg føler, at vi tog to skridt frem i sommer, og nu har vi taget ti skridt tilbage, siger Nils Nielsen.

Han ønsker ikke at pege fingre ad hverken DBU eller Spillerforeningen.

Sidstnævnte har repræsenteret spillerne i forhandlingerne, der endte i et "totalt sammenbrud", som DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, formulerede det tidligere lørdag.

Nils Nielsen ærgrer sig først og fremmest på spillernes vegne.

Først blev den udsolgte EM-finalerevanchekamp mod Holland i Horsens, der skulle være spillet fredag, aflyst, og nu risikerer holdet at blive sendt bagud på point fra start i VM-kvalifikationen.

- De, der står i første geled, vil alle sammen gerne spille, både spillere og ledere. Det er så synd for dem, at det næsten ikke er til at holde ud. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige.

- Det er forfærdeligt for spillerne, det er først og fremmest dem, det går ud over, siger han.

Nils Nielsen håber, at den midlertidige løsning som kvindelandsholdets cheftræner, Søren Randa-Boldt, kommer til at stille med et nogenlunde slagkraftigt hold til kampen i Ungarn.

- Hvis Søren kan stille med sit U19-hold, så har de en lille chance, for Søren er meget dygtig til at sætte spillerne op til at ordne en specifik opgave.

- Der er da en lille chance, men den er minimal. Så det vil være en kæmpe overraskelse, hvis man kan få point, vurderer Nils Nielsen.