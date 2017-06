Nikolaj Jacobsen sparer stjerner i kampe om EM-billet

De danske håndboldherrer skal kun bruge et point i en af de sidste to kampe i EM-kvalifikationen mod henholdsvis Holland og Letland.

Heller ikke brødrene René Toft Hansen og Henrik Toft Hansen er med som stregspillere i truppen.

I stedet har han udtaget flere mindre kendte navne blandt de 18 spillere til de to kampe.

Blandt andre er der fundet plads til bagspilleren Jacob Holm fra Ribe-Esbjerg og højrefløjen Tim Sørensen fra Kristianstad.

- Det er både et spørgsmål om at økonomisere med kræfterne i en meget lang sæson - specielt for nogle af dem, der har været hårdt belastet på klubplan - men i lige så høj grad at få prøvet nogle unge spillere af og nogle af dem, der ikke får så mange minutter på banen normalt.

- Jeg glæder mig til at se de nye spillere an i vores miljø og ikke mindst i to betydende kampe, siger Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse.

Danmark møder Holland i Almere uden for Amsterdam onsdag 14. juni, mens holdet tager imod Letland på hjemmebane i Kolding 18. juni.

Landsholdstruppen ser således ud:

*Målmænd:

Jannick Green, Magdeburg.

Kevin Møller, Flensburg-Handewitt.

*Fløjspillere:

Casper U. Mortensen, Hannover-Burgdorf.

Magnus Landin, KIF Kolding København.

Hans Lindberg, Füchse Berlin.

Tim Sørensen, Kristianstad.

*Bagspillere:

Nikolaj Markussen, Bjerringbro-Silkeborg.

Michael Damgaard, Magdeburg.

Jacob Holm, Ribe-Esbjerg.

Rasmus Lauge, Flensburg-Handewitt.

Mads Mensah Larsen, Rhein-Neckar Löwen.

Martin Larsen, Aalborg Håndbold.

Niclas Kirkeløkke, GOG.

Henrik Møllgaard, PSG.

Peter Balling, TTH Holstebro.

*Stregspillere:

Anders Zachariassen, Flensburg-Handewitt.

Jacob Bagersted, Magdeburg.

Simon Hald, Aalborg Håndbold.