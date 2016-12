Niklas Landin forlænger kontrakten med THW Kiel

I stedet for at udløbe i 2018 gælder kontrakten nu frem til 2021.

- Min familie og jeg føler os rigtig godt tilpas i Kiel og nyder den korte afstand til Danmark.

- Med de mange unge spillere går THW en stor sportsligt fremtid i møde, og den vil jeg gerne fortsætte med at bidrage til, lyder det fra Niklas Landin.

Han er for nylig fyldt 28 år og erklærer sig glad for, at klubben ønsker at binde ham helt frem til 2021.

Fra klubbens side glæder man sig over, at det er lykkedes at forlænge med en af verdens allerbedste målmænd.

Den 202 centimeter høje og 102 kilo tunge målmand får en hovedrolle, når Danmark i januar skal forsøge at gøre præstationerne ved OL i Rio efter, når det gælder VM i Frankrig.