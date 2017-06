Niels Frederiksen satser på enmandsangreb mod Italien

Det bliver superligatopscorer Marcus Ingvartsen, der bliver U21-landsholdets eneste angriber til at starte i EM-åbningskampen søndag aften mod Italien i Krakow.

Frem til det sidste har U21-landstræner Niels Frederiksen givet udtryk for, at han har vaklet mellem at bruge to angribere i en 4-4-2-opstilling for også at få plads til Kenneth Zohore.