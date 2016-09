Artiklen: Nicolai Jørgensen-assist sikrer sejr over Zlatan og co.

Danskeren stak af sted i dybden i højre side - måske en anelse offside - og med et stort overblik fandt han Tonny Vilhena, der sendte føringsmålet ind bag den spanske United-keeper, David de Gea.

Et skuffende resultat for Manchester United, men det hører med til historien, at manager José Mourinho havde valgt at lade en række stjerner blive hjemme i Manchester, blandt andre Wayne Rooney.

Den svenske stjerne Zlatan Ibrahimovic var med i Rotterdam, men måtte tage plads på bænken fra start. Dermed havde Mourinho skiftet det meste af sin startopstilling ud i forhold til den seneste ligakamp mod Manchester City.

Det var måske en af grundene til, at United savnede kvalitet og flow i spillet. Anthony Martial havde en god chance midtvejs i første halvleg. Men siden var det hollænderne, der overtog teten i halvlegen uden at komme til de helt store chancer.

18 minutter efter pausen tog Mourinho konsekvensen af sit holds uinspirerede spil. Han trak tre af sine forreste spillere ud og sendte Ashley Young, Memphis Depay og Zlatan Ibrahimovic på banen.

Men lige meget hjalp det. Et kvarter senere var det i stedet hjemmeholdet, der bragte sig på 1-0. Trods et par farlige situationer foran eget mål lykkedes det hjemmeholdet at køre sejren hjem.

I den anden kamp i gruppe A spillede tyrkiske Fenerbahce med Simon Kjær 1-1 på udebane mod Zorya fra Ukraine. Kjær spillede en afgørende rolle, da han dybt inde i overtiden stod for tyrkernes udligning.

Dmytro Grechyshkin havde bragt hjemmeholdet foran syv minutter efter pausen. Men den danske landsholdsanfører stak en kæp i hjulet på Zorya fem minutter efter, at de 90 minutter udløb.

Kjær sparkede frispark fra lang afstand. I første omgang blev skuddet blokeret, men Kjær fulgte selv op og sendte riposten i mål fra en position lige uden for straffesparkfeltets bue.