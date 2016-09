Nicklas Bendtner: Jeg kan hurtigt blive klar til kamp

- Jeg ønskede at komme tilbage til England. Da vi hørte om interessen fra Forest, blev vi interesserede med det samme. Den måde, jeg spiller på, og den måde, Forest spiller på, er et rigtig godt match, tænker jeg.

Det slog danskeren, der har været klubløs i over fire måneder, fast, da han onsdag deltog i et pressemøde i sin nye klub, Nottingham Forest.

- Jeg kunne være taget andre steder hen, men mit hovedmål var at komme til England, siger Nicklas Bendtner, der har fået en toårig kontrakt.

Til Nottingham Forests hjemmeside siger Nicklas Bendtner, at han er fortrøstningsfuld i forhold til, at han nok skal finde fodboldformen relativt hurtigt.

- Personligt, så er jeg ikke en person, der behøver særlig meget tid til at komme i kampform, men jeg skal lige vænne mig til klubben. Jeg skal have foretaget en konditionsundersøgelse i løbet af de næste dage, og efter det er jeg klar, siger han.

- Der er en rigtig god gruppe mennesker her. Lige fra træner- og lægestab til de andre spillere. De har givet sig god tid til at vise mig alt her i klubben, så jeg er meget tilfreds.

Han ser i øvrigt frem til samarbejdet med den 23-årige angriber Britt Assombalonga.

- Jeg tror, at Britt og jeg kan komme til at danne et godt partnerskab. Det er vigtigt at komplementere hinanden, og det tror jeg, at vi kan gøre, lyder det fra Bendtner.

Den 28-årige dansker har tidligere spillet i den næstbedste engelske række, Championship, da han i 2006/2007-sæsonen var udlejet fra Arsenal til Birmingham.

Danskeren spillede senest en turneringskamp, da han 6. februar var i Wolfsburgs startopstilling i bundesligakampen mod Schalke 04.

Den 25. april valgte Wolfsburg at ophæve kontrakten med danskeren.