Nicki tester speedwaycykel for første gang i to måneder

- Det gik egentlig fint på banen, og jeg havde nakkekrave på.

- Jeg kunne godt mærke, at det er længe siden, at jeg har haft hjelm på, og jeg blev lidt træt i nakkemusklerne, siger Nicki Pedersen til Ekstra Bladet.

Efter træningsrunderne gennemgik han nogle undersøgelser på et lokalt hospital, og herefter forventer Nicki Pedersen, at han snart vil træffe en beslutning om sin fremtid som speedwaykører.

- Mit hjerte vil køre speedway, men jeg lytter til, hvad der bliver sagt. Jeg får de polske røntgenbilleder med hjem til Danmark, og så må vi se, hvad de danske læger siger, lyder det fra Nicki Pedersen.

24. maj styrtede Nicki Pedersen i en dansk ligamatch i Holsted, og det har foreløbig kostet ham deltagelse i fire VM-grandprixer.

Nicki Pedersen pådrog sig et nyt brud på en nakkehvirvel, efter at han første gang brækkede nakkehvirvlen efter et grimt styrt i september i fjor.

Ved den lejlighed brækkede den 40-årige speedwaykører også det ene håndled, skulderbladet, fire ribben samt fik en hjernerystelse.

Mandag i denne uge fik Nicki Pedersen grønt lys til at gøre comeback i speedway, men det var med beskeden om, at risikoen for at miste førlighed ved endnu et styrt er større.

Derfor har Nicki Pedersen været i tænkeboks omkring sin fremtid i sporten, og det ventes, at han snart beslutter, om han fortsætter eller indstiller karrieren.