Nicki Pedersen styrter voldsomt i speedwayklassiker

Danskeren var nået frem til finalen i løbet, da det gik galt i et sving. Han måtte efterfølgende behandles af stævnelægen i en ambulance i 20 minutter, før Nicki Pedersen blev kørt videre på hospitalet.

Det oplyser Thomas Schack, der er pressechef i Holsted Speedway Klub, hvor Nicki Pedersen kører.

- Jeg snakkede med stævnelægen, inden ambulancen forlod stadion. Han fortalte, at de havde mistanke om et brækket ribben, et brækket håndled, og så var der smerter i nakken, siger Thomas Schack.

Nicki Pedersen var kommet frem til finalen, hvor han startede fra næstyderste bane, hvilket var bane fem ud af de seks kørere, som skulle ud på seks omgange. Normalt kører fire kørere i et speedwayheat.

Her fik danskeren en dårlig start, og han måtte kæmpe sig tilbage.

Nicki Pedersen overhalede et par kørere på den første omgang, og da der manglede halvanden omgang, var der kun russiske Emil Sayfutdinov foran Nicki Pedersen, fortæller Thomas Schack.

- I et sving på næstsidste omgang forsøgte Nicki at køre uden om, og Emil stod lidt på tværs og forsøgte at korrigere, men Nicki snittede hans baghjul og væltede, siger Thomas Schack.

Løbet blev vundet af russiske Sayfutdinov foran Rune Holta, mens tyske Matin Smolinski blev nummer tre.

Lørdag aften kunne Nicki Pedersen lade sig kåre som europamester 2016, da han triumferede i den polske by Rybnik.