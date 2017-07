Nicki Pedersen overvejer karrieren efter lægens dom

Der er dog en større risiko for mistet førlighed ved endnu et styrt, og derfor skal Nicki Pedersen bruge de kommende dage på at finde ud af, om og i så fald hvornår, han vil gøre comeback efter det karrieretruende styrt.

Den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen har to måneder efter et grimt styrt og et nyt brud på en nakkehvirvel fået grønt lys til at gøre comeback på speedwaycyklen af den læge, som har skannet ham.

- Jeg vil have svært ved at tilgive mig selv, hvis uheldet er ude, selv om jeg er blevet advaret. Det er første gang, jeg har den overvejelse, siger Nicki Pedersen.

Den 40-årige kører understreger, at lægen ikke fraråder ham at køre speedway.

- Men han påpeger, at der er en risiko ved at køre, fordi jeg har brækket den samme nakkehvirvel to gange inden for kort tid. Det er jo en risikosport, men han vil ikke fraråde mig at sætte mig på speedwaycyklen.

- Han er mest nervøs for følingen i min venstre arm. Der er en nerve, der stikker ud til venstre arm lige ovenover der, hvor mine brud har været. Så hvis jeg brækker noget igen, kan jeg miste følingen i armen og i værste fald i brystet, siger han.

Nu skal han foretage en risikovurdering sammen med sine nærmeste.

- Det er helt nyt for mig. Jeg skal lige vende det hele med min kæreste, min fysioterapeut og min manager. Budskabet skal lige videregives, og så må vi tage den derfra. Der er ingen tvivl om, at mit hjerte siger, at jeg skal køre videre.

- Jeg skal lige finde ud af, hvilken risiko jeg vil leve med. Det vigtigste er, at det heler op, og at jeg kan leve et forholdsvis normalt liv fra nu af. Så skal jeg lige bruge nogle dage på at finde ud af, hvilken risiko jeg vil leve med.

- I princippet kunne jeg sætte mig op på en speedwaycykel nu. Risikoen ville ikke blive større eller mindre af, at jeg ventede fire uger til, siger Nicki Pedersen.

Som mangeårig speedwaykører er der næsten ikke den legemsdel, som han ikke på et tidspunkt har brækket.

Alligevel har den seneste besked fra lægen givet nogle nye overvejelser.

- Det er ikke hårdt at få den melding, for det kommer ikke som et chok for mig, men det er bare noget andet lige at få det bekræftet.

- Jeg må indrømme, at da jeg fik at vide, at hvis uheldet er ude, så har du en større risiko end tidligere for mistet førlighed, jamen det gjorde noget. Sådan har jeg ikke tænkt før.

24. maj styrede Nicki Pedersen i en dansk ligamatch i Holsted. Det har foreløbig kostet ham deltagelse i fire VM-grandprixer.

Første gang, han brækkede nakkehvirvlen, var efter et fælt styrt i september sidste år.

Ved den lejlighed brække han også det ene håndled, skulderbladet, fire ribben samt fik en hjernerystelse.