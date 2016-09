Nicki Pedersen føler sig heldig efter voldsomt styrt

Styrtet skete, da han forsøgte at overhale russeren Emil Sajfutdinov.

- Jeg er stadig meget tummelumsk i hovedet på grund af hjernerystelsen, men jeg ved godt, at jeg nok har været heldig, selv om sportstossen inden i mig måske synes, at jeg var uheldig, for jeg havde god fart i finalen og følte, at jeg kunne tage ham, siger Nicki Pedersen til Ekstra Bladet.

Avisen skriver, at lægerne foreløbigt har konstateret, at han har brækket tapperne på femte og sjette nakkehvirvel, og der er også mistanke om, at Nicki Pedersen har slået en flig af den ene skulder.

Dertil kommer de fire brækkede ribben og bruddet på det ene håndled, som Nicki Pedersen selv meldte ud om søndag.

- Jeg rammer ham (Sajfutdinov - red.) en gang og fordi, jeg har mere fremdrift end ham, så brager jeg lige ind i ham, siger speedwayveteranen til Ekstra Bladet.

- Jeg når lige at tænke, "nu går det galt", og så er jeg helt væk. Mine mekanikere nåede at blive rigtig bange, for jeg var væk i et kvarter.

Nicki Pedersen meddelte efter styrtet søndag, at han regner med, at sæsonen er slut for hans vedkommende.