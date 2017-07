Nicki Pedersen får lægernes dom mandag

På dagen for lægernes dom er det to måneder siden, at han kom slemt til skade med sin nakke efter et styrt i en dansk ligamatch i Holsted.

- Jeg får først svar mandag. Lægerne skal sammenligne gamle og nye skanningsbilleder, skriver Nicki Pedersen i en sms til Ritzau.

Ventetiden behager ham ikke, siger han til SportFyn efter onsdagens skanning.

- Jeg kan ikke andet end at vente. Det hele er ude af mine hænder. Jeg hader den her situation, hvor jeg ikke har hænderne på styret. Hvor jeg ikke er i kontrol, siger den 40-årige speedwaykører.

I værste fald anbefaler lægerne et karrierestop, men selv tror han på, at han står foran et comeback på speedwaycyklen.

- Jeg går helt klart efter atter at komme i sadlen - og også at få mig vist godt frem i denne sæson. Både i grandprixserien og i ligaerne. For eksempel i Polen er de vilde efter at få mig tilbage, siger Nicki Pedersen til SportFyn.

Nicki Pedersen har indtil videre misset tre VM-grandprixer som følge af sin skade, og han er heller ikke med lørdag, når VM-feltet rammer Cardiff.