Nicki Pedersen efter styrt: Sæsonen er slut

Her oplyser han endvidere, at han har pådraget sig en hjernerystelse og brækket en ryghvirvel, fire ribben samt håndleddet.

Hvis sæsonen er færdig for Nicki Pedersen, så kan det få konsekvenser for dansk speedways deltagelse i næste års VM-serie.

Her ligger Nicki Pedersen i øjeblikket nummer ni som bedste dansker, og det kræver en ottendeplads at kvalificere sig direkte til næste års serie.

Næste speedwaygrandprix køres 24. september i Stockholm, mens der køres i Torun i Polen 1. oktober, og kørerne skal til Melbourne i Australien og køre 22. oktober.

Nicki Pedersen kan dermed ikke køre sig blandt de otte bedste, og han skal derfor håbe på at få et af de fire wildcard til næste sæson. Som tredobbelt verdensmester kan han ligne et godt bud på et wildcard.

Får han det, så kan det igen ramme de øvrige danskere.

Niels-Kristian Iversen og Peter Kildemand ligger i øjeblikket henholdsvis nummer 11 og 12, og kommer ingen danskere blandt de otte bedste, og går et af de fire wildcard til Nicki Pedersen, risikerer Danmark at få færre kørere med i næste sæsons serie, da det langt fra er kutyme, at et land får tre wildcards.

Nicki Pedersens uheld skete i finaleheatet, hvor han havde arbejdet sig frem på andenpladsen, men da der manglede halvanden omgang gik det galt, da han forsøgte at overhale russiske Emil Sayfutdinov, som vandt løbet.

Det overværede pressechefen i Holsted Speedway Klub, Thomas Schack.

- I et sving på næstsidste omgang forsøgte Nicki at køre udenom, og Emil stod lidt på tværs og forsøgte at korrigere, men Nicki snittede hans baghjul og væltede, siger Thomas Schack.

Løbet blev vundet af russiske Sayfutdinov foran Rune Holta, mens tyske Matin Smolinski blev nummer tre.

Lørdag aften kunne Nicki Pedersen lade sig kåre som europamester 2016, da han triumferede i den polske by Rybnik.