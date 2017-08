Neymar skifter til PSG i verdens dyreste handel

- Paris Saint-Germain er glad for at kunne meddele Neymars ankomst. Den brasilianske angriber har underskrevet en femårig kontrakt, og Neymar vil være i klubben frem til 30. juni 2022, skriver PSG på sin hjemmeside.

Handlen er den dyreste i fodboldhistorien, da den har krævet, at Neymars frikøbsklausul på 222 millioner euro (cirka 1,65 milliarder kroner) blev betalt til FC Barcelona, hvilket skete tidligere torsdag.

- Jeg er ekstremt glad for at komme til PSG. Siden, jeg ankom til Europa, er denne klub blevet en af de mest konkurrencedygtige og ambitiøse klubber, siger Neymar til PSG's hjemmeside og fortsætter:

- Den største udfordring, som motiverer mig til at møde mine nye holdkammerater, er at hjælpe klubben til at vinde titler, som klubbens fans drømmer om.

- Ambitionerne i PSG tiltrak mig sammen med den passion og energi, der følger med.

- Jeg har spillet i Europa i fire år, og jeg føler mig klar til udfordringen, og fra i dag vil jeg gøre alt for at hjælpe mine holdkammerater til at åbne nye horisonter for klubben, så vi kan bringe glæde til millioner af fans over hele verden.

Efter nogle tovtrækkerier, hvor den spanske fodboldliga, Primera Division (også kaldet La Liga, red.), først nægtede at agere mellemled mellem spilleren og FC Barcelona, så troppede Neymars repræsentanter selv op hos Barcelona og betalte det svimlende beløb.

Dermed var Neymar fri af kontrakten med Barcelona, og det blev vurderet, at det blot var et spørgsmål om tid, før han ville blive præsenteret i PSG.

Nasser Al-Khelaifi, der er klubejer og har titel af præsident i PSG, er en glad mand efter Neymars klubskifte.

- Det er med stor glæde og stolthed, at vi byder Neymar velkommen til PSG. Neymar er i dag en af de allerbedste spillere i verden. Hans vindermentalitet, karakterstyrke og lederegenskab har gjort ham til en stor spiller.

- Han vil bringe positiv energi til klubben. Vi har i løbet af seks år skabt et meget ambitiøst projekt, som allerede har bragt os til det højeste niveau inden for national og international fodbold.

- Med tilgangen af Neymar i dag er jeg sikker på, at vi vil endnu tættere på med støtte fra vores trofaste fans, så vi kan realisere vores store drømme, siger Nasser Al-Khelaifi til klubbens hjemmeside.