Neymar har købt sig ud af sin kontrakt med FC Barcelona

Det sker efter, at den spanske Primera Division tidligere torsdag afviste at modtage beløbet og meddelte, at man ikke ville fungere som mellemled, som det ellers er kutyme, når en frikøbsklausul betales i spansk fodbold.

- Torsdag eftermiddag besøgte Neymars juridiske repræsentanter klubbens kontor og betalte 222 millioner euro i spillerens navn i forbindelse med ophævelsen af parternes kontrakt.

- Klubben vil overdrage detaljerne til Uefa (Det Internationale Fodboldforbund, red.) i forbindelse med sagen, så de (Uefa, red.) kan afgøre det disciplinære ansvar, der måtte opstå i denne sag, skriver FC Barcelona.

Det er forventet, at den brasilianske fodboldstjerne inden længe indgår en kontrakt med den franske klub Paris Saint-Germain.

Det kan ske, hvornår det skal være, men ifølge AFP, som refererer til lufthavnskilder, så forventes Neymar at ankomme til Paris fredag.

AFP skriver, at Neymar kan blive præsenteret som PSG-spiller i forbindelse med, at den franske klub lørdag indleder sæsonen med en hjemmekamp mod Amiens.

Den kamp spilles lørdag klokken 17 i Paris.

Det astronomiske beløb er angiveligt afleveret fra Paris Saint-Germain til Neymar og dennes rådgivere, som så har betalt beløbet til Barcelona.

Primera Division afviste at fungere som mellemled i betalingen af Neymars frikøbsklausul, da man i ligaen mener, at hele betalingen strider mod Financial Fair Play (FFP).

Primera Division kunne dog ikke juridiske forhindre, at Neymar og co. selv mødte op og betalte sig ud af kontrakten med Barcelona.

Før betalingen fandt sted, meddelte den spanske avis Marca, at Neymars rådgivere ville kontakte Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for at anmode om, at handlen med PSG kan blive gennemført.

Går handlen i orden, og Neymar skifter til den franske klub, så gør det brasilianeren til den dyreste fodboldspiller i historien - med afstand.

Han vil cirka være dobbelt så dyr som Paul Pogba, der i fjor blev købt af Manchester United i Juventus for knap 800 millioner kroner.