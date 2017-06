New Zealand tager føringen i finalen af America's Cup

Skipper Jimmy Spithill jagter amerikanernes tredje America's Cup-sejr på stribe, men under den første sejlads tyvstartede hans båd, og den tildelte straf kom holdet sig aldrig over.

New Zealand har med to sejre i de første sejladser i finalen af America's Cup taget føringen foran de forsvarende mestre fra USA, skriver AFP.

New Zealand tog føringen fra start af lørdagens anden sejlads, og den gav holdet ikke fra sig igen. Det betyder, at New Zealand med to sejre nu fører 1-0, da holdet begyndte finalesejladserne med et minuspoint, fordi amerikanerne havde vundet kvalifikationsrunden.

Det er 35. gang der sejles America's Cup, og holdet, der først får syv point i finalen, vinder turneringen, der anses for at være den vigtigste i sejlsport.

America's Cup sejles i Hamilton på Bermuda, og de to lande skal på vandet igen søndag.