New Zealand støder USA ned af America's Cup-tronen

For tredje gang i America's Cups lange historie skal det prestigefyldte sejlsportstrofæ til New Zealand.

New Zealand indledte ellers konkurrencen med et minuspoint, efter at USA havde vundet kvalifikationen, men det blev ikke nogen afgørende forhindring i den direkte march mod sejren.

Blot 26-årige Peter Burling er den yngste styrmand, der nogensinde har vundet sejlsportens kongeduel.

Han buldrede ind på verdensscenen ved OL i London i 2012, da han vandt sølv i 49'er-klassen. Sidste sommer understregede han sit usædvanlige talent ved at hente OL-guld i Rio i samme bådklasse.

Med America's Cup-triumfen sørgede han for revanche for fadæsen for fire år siden, hvor New Zealand førte 8-1, men derefter tabte otte sejladser på stribe, så USA vandt med 9-8.

New Zealand vandt også America's Cup i 1995 og 2000 og har altså nu tre aktier i verdens ældste sportstrofæ.

Der er blevet sejlet om America's Cup 35 gange siden 1851. USA er noteret for 29 sejre.