Nervøs Bolt sagde farvel til hjemmepublikum med sejr

Natten til søndag dansk tid var sprintstjernen så til start ved Racers Grand Prix på hjemmebane i Kingston på Jamaica, og det var et specielt løb for den 30-årige jamaicaner.

100-meter-løbet var således hans sidste i karrieren foran det jamaicanske folk, som har elsket og tilbedt ham gennem hele karrieren.

Og selv om Bolt var langt fra sit topniveau, så løb han den forventede sejr hjem i tiden 10,03 sekunder.

- Jeg tror aldrig, jeg har været så nervøs ved et 100-meter-løb før, sagde Bolt efterfølgende ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg tror, det var et af mine værste løb. Min udførsel var dårlig, og min start var dårlig som altid.

Bolt har ikke været i konkurrence siden januar, og derfor havde han heller ikke store forventninger til sig selv.

Et proppet stadion med 30.000 mennesker dannede rammen om løbet, og Bolt var rørt over opbakningen i sit afskedsløb.

- Det var stort at se, hvor mange der var mødt op. Det viser, at det, jeg har gjort for sporten, er stort for dem, og at de virkelig sætter pris på det, lød det fra Usain Bolt.

Han gjorde også klart, at han udelukkende har tænkt sig at stille op på 100-meteren ved VM, selv om han også har et wildcard til 200-meteren.

- Det vil helt sikkert kun blive 100-meteren, lod Bolt forstå.

Han har gennem karrieren hentet otte olympiske guldmedaljer og 13 VM-guldmedaljer.