Serena Williams må se sig henvist til andenpladsen på verdensranglisten efter semifinalenederlaget i US Open. Foto: Scanpix/Don Emmert

Nederlag koster Serena Williams enestående solorekord

Serena Williams må efter US Open-nederlag nøjes med at dele rekorden for flest uger i træk som nummer et.

Sport - 09. september 2016 kl. 10:58 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var på flere måder et ærgerligt nederlag, da den amerikanske tennisstjerne Serena Williams natten til fredag dansk tid tabte sin semifinale i US Open til tjekken Karolína Plísková i to sæt. Williams' nederlag betød, at hun bliver skubbet fra tronen på kvindernes verdensrangliste.

Efter 186 uger i træk som nummer et i verden må Williams overlade duksepladsen til tyskeren Angelique Kerber, der senere natten til fredag slog Caroline Wozniacki i den anden semifinale. Med 186 uger på toppen i denne omgang missede Williams chancen for at tage solorekorden for flest uger i træk som nummer et. Nu må hun nøjes med at dele rekorden sammen med tyskeren Steffi Graf. Eftersom Williams senere på måneden fylder 35 år, er det ikke sandsynligt, at hun igen kan få så lang en periode som verdensetter. Serena Williams og Steffi Graf deler også rekorden for flest grand slam-titler i den åbne æra. De har begge vundet 22 i single. Heller ikke denne rekord fik Williams for sig selv i denne omgang, men hun burde få flere chancer i den kommende sæson. Williams har været nummer et i verden i seks perioder, som sammenlagt løber op i 306 uger. Hun er kun overgået af legenderne Steffi Graf og Martina Navratilova, der havde henholdsvis 377 og 332 uger som nummer et i verden. På denne liste ligger Caroline Wozniacki på en niendeplads med sine 67 uger. Hun holdt sig øverst på ranglisten i mere end et år, efter hun erobrede førstepladsen i oktober 2010.