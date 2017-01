Nat-massage og selvtillid ruster Norge til VM-finale

Her skal Norges håndboldherrer for første gang prøve at spille en VM-finale, og modstanderen er storfavoritterne fra Frankrig.

Den norske stregspiller Joakim Hykkerud er dog fortrøstningsfuld.

- Jeg tror, franskmændene er lidt nervøse. De ved, at det er vanskeligt at møde Norge nu, og de tager i hvert fald ikke let på os, siger Notodden-spilleren ifølge den norske avis Aftenposten.

Frankrig hentede en 31-28-sejr over Norge i gruppespillet, men den aktuelle norske optimisme på dagen skal nok snarere findes i semifinale-sejren over Kroatien, som blev et vildt drama.

Her vandt Norge 28-25 efter forlænget spilletid.

Den blev en realitet, da den norske keeper Torbjørn Bergerud fra TTH Holstebro reddede et straffekast i den ordinære kamps sidste sekund ved stillingen 22-22.

Derefter tabte kroaterne pusten, og Skjerns Bjarte Myrhol slog sejren fast med kampens sidste scoring.

Norge er dermed allerede sikker på en historisk VM-medalje af sølv, inden der skal kæmpes om guldet.

Det bliver sandsynligvis med udhvilede norske muskler, da der er blevet kræset om de norske håndboldstjerner op til finalekampen.

Her har spillerne også kunnet booke massage om natten, hvis de har følt et behov.

En af Norges fysioterapeuter er Tor Egil Skogly. Han er også tilknyttet Norges ishockey- og fodboldlandshold som massør.

- I dette job bliver man også en form for hobbypsykolog. Drengene kan have behov for at snakke om alt muligt. Der er forskellige behov, og nogle har indimellem svært ved at sove på grund af småkrampe i benene.

- Hård massage gør blandt andet, at der udskilles stoffer, som gør, at man bliver mere træt, siger Skogly til NTB.

Ifølge NTB vil norsk guld give spillerne 105.000 norske kroner hver i bonus, mens der er 50.000 kroner til hver spiller, hvis det ender med norsk sølv.