Nashville skøjter over mesterhold og reducerer i NHL-finale

Fjerde kamp bliver også spillet i Nashville natten til tirsdag dansk tid.

- Vi vidste, at det ville blive sådan her, når vi kom på hjemmebane, siger Nashvilles P.K. Subban til NBC Sports. De første to opgør blev spillet i Pittsburgh.

- Vi ville udnytte hjemmebanen, og det gjorde vi. Det var første stik for os, men vi fortsætter, siger han videre.

Roman Josi lavede et mål og blev også noteret for to assister for Nashville, mens målmand Pekka Rinne, der er blevet voldsomt udskældt i de to første kampe i serien, lavede 27 redninger.

Pittsburgh kom ellers foran 1-0 i kampen, men et hårdt pres fra Nashville resulterede i scoring, da Roman Josi scorede til 1-1 i anden periode.

Og så gik det hurtigt. Først scorede Frederick Gaudreau til 2-1 42 sekunder efter udligningen, og kort før perioden var færdig, scorede James Neal til 3-1.

Craig Smith erobrede pucken og kunne skøjte alene mod mål efter fem minutter i tredje periode. Han satte sikkert 4-1-scoringen ind, og så var kampen næsten afgjort.

Mattias Ekholm satte sidste scoring ind med syv minutter tilbage af tredje periode, og så endte det hele 5-1 til Nashville.