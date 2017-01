Napoli hænger på i toppen med mål i sidste sekund

Lorenzo Tonelli scorede til 2-1 for Napoli med et mål fire og et halvt minut inde i overtiden mod Sampdoria.

Napoli var lørdag aften ved at knockoute sig selv i kapløbet om at hænge på Juventus i kampen om det italienske fodboldmesterskab, men reddede sig via et mål i sidste øjeblik på hjemmebane mod Sampdoria.

Fire og et halvt minut inde i overtiden dukkede Lorenzo Tonelli og bankede det forløsende 2-1-mål i kassen, så Napoli endte med at tage sejren for næsen af de lamslåede Sampdoria-spillere.