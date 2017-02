Manager Maurizio Sarri begræder, at Napoli lavede flere opspilsfejl end normalt mod Real Madrid.

Napoli: Vores egne fejl kostede dyrt

Napolis træner mener, at hans hold kan udfordre Real Madrid i returopgøret efter 1-3-nederlag i Spanien.

Real Madrid sikrede sig onsdag et godt udgangspunkt for den videre færd i Champions League med tre lækre mål og 3-1-sejr hjemme over Napoli.

I Napoli-lejren er det dog primært holdets egne fejl, som er skrevet i notesbogen.

- I forhold til den måde, vi normalt spiller på, var den største forskel, at vi tabte bolden for meget i opspillet. Det gjorde alting sværere for vores forsvar.