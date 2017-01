Næstved slår Horsens efter vildt drama i pokalfinalen

Efter en vild afslutning lykkedes det Team Fog Næstved at vinde pokalfinalen i basketball. Sydsjællænderne var bagud men lykkedes at hente knap ti point i løbet af et spilleminut. Det er klubbens første mesterskab nogensinde.

Næstved er dansk pokalmester for første gang i klubbens historie efter sejr over Horsens i dramatisk finale.

Med en scoring på straffekast med 0,8 sekunder tilbage sikrede Philip Nolan sejren til sjællænderne, som vandt 81-80. Nolan havde allerede brændt et straffekast, og yderligere en misser ville have givet forlænget spilletid.

- Jeg er meget glad for at blive en del af historien. Og ellers er jeg bare tom for ord, siger Næstveds pokalhelt til TV2 Sport.

Med tre minutter tilbage førte favoritterne fra Horsens med ti point og var godt på vej mod titlen.

Næstved udlignede med få sekunder tilbage. Efterfølgende nåede Horsens at smide bolden væk og lave fejl, så Næstved kunne sikre sig sejren.

Tidligere har Næstved tabt to pokalfinaler. Horsens IC har vundet tre pokalfinaler, men må sande, at det for andet år i træk blev til et nederlag i finalen.

Efter første quarter førte gæsterne fra Sjælland med 21-18, men føringen kunne have været større, hvis det ikke var for en spektakulær trepointsscoring.

I sidste sekund af første quarter lykkedes Horsens' Lawrence Alexander nemlig med at sende bolden i kurven fra egen banehalvdel.

Først i slutningen af tredje quarter fik Horsens momentum, da holdet gik fra 51-54 til 58-54.

Siden voksede forspringet til ti point i fjerde quarter, før Næstved satte gang i sit vilde comeback.