Nadim ville give Danmark guld: Jeg er ret ked af det

Men de hollandske værter kunne til sidst hæve pokalen efter en 4-2-sejr over Danmark.

- Jeg er ret ked af det nu og skuffet, siger Nadia Nadim.

- Vi spillede en okay kamp, og vi gjorde alt, hvad vi kunne, men det var ikke nok. Hollænderne var bedre.

- Selvfølgelig er det virkelig skuffende, at vi ikke formåede at vinde guld, for jeg synes, at vi har spillet en fin turnering, og det havde været klasse at vinde. Men det gjorde vi så ikke, siger hun.

Det var de færreste, der havde forventet, at de danske kvinder ville nå hele vejen til finalen og undervejs slå de mangeårige tyske europamestre ud i kvartfinalen.

Lige nu fylder skuffelsen alligevel langt mere end stoltheden hos Nadia Nadim.

- Selvfølgelig kan vi være stolte af vores præstation, for ingen havde regnet med, at vi var gået videre og havde slået tyskerne.

- Vi har modbevist så mange, og så mange haters er blevet vores fans. Det er jo meget godt. Men jeg ville bare ønske, at vi kunne give guldet til Danmark. Og til os selv, siger hun.

Bagefter blev Nadim blandt andre trøstet af kronprins Frederik, der var til stede blandt de 28.182 tilskuere i Enschede.

- Det var superfedt. Jeg synes, han er super sej. Jeg elsker ham, kronprins Frederik - så det var en krammer, hvor jeg tænkte uhhhh - det var et stort øjeblik.

- Der kunne jeg ikke lade være med at smile, selv om jeg var ret ked af det, siger angriberen.

Holdkammeraten Katrine Veje står også med blandede følelser efter finalen.

- Det er lidt en rutsjebane lige nu. Jeg var meget ked af det ude på banen, men vi skal være stolte af den her medalje, siger Veje og trækker i sin sølvmedalje.

- Det er stort, hvad vi har opnået, og jeg er utroligt stolt af at spille på hold med de her piger. Det har været en rejse uden lige, siger venstrekanten.

Cecilie Sandvej er også i et følelsesmæssigt limbo.

- Selvfølgelig er jeg skuffet. Vi var med langt hen ad vejen, men vi mødte et godt hollandsk hold og manglede lidt af det held, der skal til i den slags kampe. Ja, vi tabte til et bedre hold, siger venstrebacken.

Sandvej står alligevel med et kæmpe stort smil, som indikerer, at hun også er glad.

- Jamen, jeg tror ikke rigtig, at det er sunket ind endnu. Det har været en helt vild rejse hertil, og vi skal nok først sunde os lidt, før vi kan se tilbage på det og forstå, hvor fedt det egentlig har været, siger hun.