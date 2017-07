Nadim: Min favoritsang er Deutschland alles ist vorbei

Den tidligere tyske landsholdsmålmand Nadine Angerer havde i løbet af fredagen henvendt sig til Nadia Nadim på Twitter og spurgt, om angriberen kender sangen: "Time to say goodbye"?

- Ja, det gør jeg. Men jeg vil hellere synge min favoritsang. Det er "Deutschland, Deutschland - alles ist vorbei."

Herefter blev der grint rundt i krogene i presserummet på fodboldklubbens Spartas intime stadion.

Nadine Angerer er i dag målmandstræner i den amerikanske klub Portland Thorns, hvor Nadim Nadim er på kontrakt. Så de to kender hinanden rigtig godt fra dagligdagen i USA.

I det samme tweet gjorde Angerer også Nadim opmærksom på, at hun vil være klar til at hente danskeren i lufthavnen på mandag, når Danmark er blevet slået ud.

Også her svarede Nadim godt for sig:

- Det er hendes job at hente mig. Det betaler jeg hende for.

På Danmarks pressemøde fik landstræner Nils Nielsen gentaget, at det er hans store drøm at slå Tyskland ud af EM.

Den kommende modstander har vundet EM seks gange i træk og siddet på tronen siden 1995. Det er derfor mere end to årtier siden, at tyskerne har tabt en knockoutkamp til EM.

- Det er sjældent, at vi får chancen for at møde Tyskland, der har været det største hold i Europa i de seneste 20-30 år. Vi vil give alt, hvad vi har, siger Nils Nielsen.

I dagene op til kvartfinalen har han vurderet, at Tyskland vil vinde ni ud af ti kampe mod Danmark.

- Jeg føler ikke, at jeg er pessimist. Jeg er bare realistisk.

- Hvis man tænker på, hvordan Tyskland har spillet gennem mange år, og hvor stærke de er, så skal man være jubeloptimist for at tro på, at vi kan slå dem, siger Nils Nielsen.

- Vi har fundet svagheder hos dem. Ingen er komplette. Det er vi heller ikke.

- Vi har en chance, hvis vi kan få sat vores styrker i scene de steder, hvor tyskerne ikke er så stærke, siger landstræneren.

Lørdagens kvartfinale begynder klokken 20.45.