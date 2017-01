Rafael Nadal vandt i to sikre sæt over Alexandr Dolgopolov fra Ukraine.

Nadal trodser jetlag og sejrer i turneringsåbner

Rafael Nadal vandt sin første kamp i Brisbane i to sæt over Alexandr Dolgopolov fra Ukraine.

Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal fik spoleret den sidste del af den forgangne sæson af en håndskade, men grusspecialisten lader til at være helt fit for fight fra starten af 2017-sæsonen.

I 1. runde af ATP-turneringen i Brisbane vandt han uden de store kvaler med 6-3, 6-3 over Alexandr Dolgopolov fra Ukraine.

Det var på trods, at Nadal bøvlede med jetlag. Han ankom til Brisbane mandag, og derfor passede det ham glimrende først at spille sent tirsdag aften australsk tid.

- I dag lå jeg stadig i min seng klokken to om eftermiddagen. Jeg var ødelagt. Lige nu tror jeg, at det er bedst for mig at spille sent, siger Rafael Nadal på det efterfølgende pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han er seedet fem i Brisbane, hvor canadieren Milos Raonic er topseedet. De to spillere står til at møde hinanden i en eventuel kvartfinale.

Som optakt til turneringen vandt Nadal i dagene op til nytår en opvisningsturnering i Abu Dhabi.

Dermed peger pilen i den rigtige retning for spanieren forud for sæsonens første grand slam-turnering, Australian Open, der begynder 16. januar.

Nadal har vundet 14 grand slam-turneringen igennem karrieren, men den seneste ligger snart tre år tilbage og var ved French Open i 2014.