Nadal til Müller efter maratonexit: Flot og fantastisk

Her bragede Rafael Nadal og Gilles Müller sammen i ottendedelsfinalen, der udviklede sig til en maratondyst i femte sæt.

For kort tid siden vandt spanieren French Open for tiende gang i karrieren, og Nadal viste også storhed i nederlagets stund.

- Det var ikke min bedste kamp mod en modstander, der var ukomfortabel for mig. Flot klaret af ham. Han spillede fantastisk, specielt i femte sæt, men jeg kæmpede til sidste bold, siger 31-årige Nadal ifølge AFP.

Gilles Müller bookede med sejrscifrene 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 sin første kvartfinale i Wimbledon, som Rafael Nadal har vundet i 2008 og 2010.

Han hentede samtidig sin anden sejr over den spanske superstjerne i karrieren.

Første reaktion fra 34-årige Müller var da også til at tage at føle på.

- Træt, lød det blot fra vinderen efter et femte sæt, der varede 95 minutter.

- Det var en lang kamp. Jeg gjorde det godt i de to første sæt, så hævede Rafa (Nadal, red.) niveauet, og til sidst var det bare et stort slag.

- Jeg havde matchbolde, som jeg ikke udnyttede, så det blev hårdt.

- Til sidst følte jeg, at det snart ville være forbi. Jeg tænkte, bare giv det et skud på 100 procent, og det var fantastisk at vinde kampen.

- Jeg har ikke rigtig forstået, hvad der lige er sket. Det er en fantastisk følelse. Jeg er bare glad for, at det er ovre, og at jeg er i kvartfinalen, siger Gilles Müller.

Her møder han Marin Cilic i sin første kvartfinale i Wimbledon.