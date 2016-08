Rafael Nadal så sig ikke tilbage, da han sent onsdag sendte italieneren Andreas Seppi hjem fra US Open i New York. Nadal er dermed klar til tredje runde.

Nadal spiller sig let videre i New York

Ligesom blandt andre Novak Djokovic er den spanske tennisspiller Rafael Nadal klar til tredje runde af US Open.

Djokovic gik videre uden kamp. Helt så let gik det ikke for Rafael Nadal, men spanieren, der har vundet US Open to gange, vandt 6-0, 7-5 og 6-1 over italieneren Andreas Seppi.