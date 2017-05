Nadal spadserer hurtigt videre på gruset i Rom

Den fjerdeseedede spanier har i de første to runder kun spillet lidt over tre partier og været på banen i lidt over 20 minutter.

I første runde sad Nadal over, og i anden runde trak modstanderen Nicolás Almagro sig med en skade.

Nadal var foran med 3-0 i første sæt, da Almagro i fjerde parti landede skævt ned på gruset med sit venstre ben og pådrog sig en skade i knæet.

Almagro humpede over til sin stol og kunne uden at få behandling mærke, at skaden var så alvorlig, at han ikke var i stand til at fortsætte kampen.

En ærgerlig Nadal gav sin landsmand et kram, og så var den kamp overstået.

De to spaniere nåede at give publikum i Rom flot grustennis i andet parti, hvor Almagro afværgede fem breakbolde, inden han blev brudt i sjette forsøg.

Almagro vandt kun et enkelt point i Nadals to servepartier, så den tidligere verdensetter var allerede på kurs mod sejren inden modstanderens skade.

Nadal skal i ottendedelsfinalen møde vinderen af opgøret mellem den 13.-seedede amerikaner Jack Sock og tjekken Jirí Veselý.

Tidligere onsdag vandt den syvendeseedede japaner Kei Nishikori 7-5, 6-2 over spanieren David Ferrer og er også klar til ottendedelsfinalen.