Nadal snupper sidste kvartfinalebillet i Melbourne

Den niendeseedede spanier avancerede med en sejr i fire sæt over sjetteseedede Gaël Monfils trods lidt slingren undervejs. De spanske sejrscifre endte med at lyde på 6-3, 6-3, 4-6 og 6-4.

Nadal kom perfekt fra land i opgøret.

Et enkelt servegennembrud i første sæt var nok til at sikre en stabilt spillende Nadal sættet, og han fortsatte med at være farlig i modstanderens serv i andet sæt.

Tre gange lykkedes det Nadal at bryde Monfils, som kun formåede at hive et enkelt servegennembrud tilbage, inden sættet var omme.

Den tidligere verdensetter fra Spanien var også spillemæssigt ovenpå i det meste af tredje sæt, men han formåede ikke at få brudt franskmandens serv.

I stedet greb Monfils sin første og eneste mulighed i sættet, da han brød Nadal til 5-4, og så kunne han serve sættet hjem.

Nadal kom dog på 40-0, men Monfils spillede stort på de vigtige breakbolde, og så måtte kampen ud i et fjerde sæt.

Nu havde Monfils tanket selvtillid, og så er han en ubehagelig modstander for enhver spiller.

Den franske showmand gav flere prøver på sit store boldtalent, og han brød tidligt Nadal.

Franskmanden virkede i kontrol, men trods føring på 30-0 i egen serv endte han med at blive brudt til 4-4.

Monfils viste nok en gang, at han mentalt kan skifte hurtigt, og kort efter at have været på vej til at tvinge kampen i fem sæt brød Nadal igen og tog sejren med 6-4.

I kvartfinalen venter den tredjeseedede canadiske superserver Milos Raonic på spanieren.