NHL-hold dropper dansk målmand og får succes

- Det føles godt at komme ind på et nyt hold, og det var dejligt at starte godt ud. Jeg fik at vide, at det vigtigste var, at mine holdkammerater skulle kunne stole på deres målmand, siger Curtis McElhinney ifølge nhl.com.

Den 33-årige målmand stod med en redningsprocent på 94,6 efter at have reddet 35 ud af 37 skud.

Frederik Andersen er ikke nødvendigvis sat af permanent. I forbindelse med tilgangen af Curtis McElhinney lød meldingen, at hun hurtigt ville få chancen for at spille sammen med sine nye holdkammerater i kamp.

Frans Nielsen havde modsat Frederik Andersen personlig succes i NHL. Tæt under mål udlignede han i slutningen af anden periode til 3-3 for Detroit Red Wings, som siden vandt opgøret mod Pittsburgh Penguins med 6-3.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets tabte med 2-3 til Los Angeles Kings efter forlænget spilletid, mens Mikkel Bødkers San Jose Sharks blev banket 0-4 af St. Louis Blues.