NFL-stjernen Rob Ninkovich er suspenderet for doping

Rob Ninkovich, en af de store forsvarsstjerner i NFL, er nemlig blevet suspenderet for at overtræde ligaens dopingpolitik. Det skriver nfl.com.

New England Patriots er et af de største sportsdynastier i USA, men en uge inden sæsonstarten i verdens bedste amerikanske fodboldliga, NFL, er holdet fra Massachusetts løbet ind i store problemer.

Den 32-årige forsvarsspiller er blevet suspenderet i fire kampe, hvilket er normalt i NFL, som ofte er blevet kritiseret af dopingagenturer for at have en løsagtig testmodel og en svag strafferamme for dopingmisbrug.

- Få ting er så vigtigt for mig som mit navn og omdømme. Dette vil måske stille mig i et dårligt lys, og det bedrøver mig, siger Ninkovich til ESPN.

Den store forsvarsspiller har spillet 116 kampe i træk for New England Patriots, siden han kom til holdet i 2009. Han var en fast del af holdet, der vandt Super Bowl i februar 2015.

- Jeg vil ikke løbe om hjørner med nogen. Jeg vil gøre tingene på den rette måde og med integritet. Det er, hvad jeg altid har ønsket at stå for, siger Ninkovich.

- Alle tilskud jeg har taget, har jeg købt i en butik. Jeg var ikke klar over, at noget, som jeg har købt, har indeholdt et forbudt stof. Det har ikke kunnet læses på pakken, siger forsvarsspilleren.

New England Patriots er traditionen tro også i år blandt forhåndsfavoritterne til at tage endnu en titel i en af USA's mest populære sportsgrene. Men holdet kæmper med skader og karantæner, inden man indleder sæsonen mod Arizona Cardinals 11. september.

Holdets suveræne quarterback, Tom Brady, er ligeledes idømt fire dages karantæne for en skandale, hvor han angiveligt har været medvirkende til, at boldene på Patriots' hjemmebane har manglet luft.

I NFL medbringer hvert hold bolde til kampene. Man bruger sine egne bolde, når man er i angreb, og der er strenge regler for, hvordan lufttrykket i boldene skal være.

De småflade bolde kan altså have givet Patriots' quarterback en fordel, og det har resulteret i karantæne.