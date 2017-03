Darrelle Revis (i grønt) skal se som om efter en ny klub, efter at New York Jets har meddelt, at man fritstiller ham. Arkivfoto.

NFL-hold smider voldsanklaget stjerne på porten

New York Jets har valgt at droppe stjerne-cornerbacken Darrelle Revis, som dermed må finde sig en ny klub.

Darrelle Revis regnes for at være en af de dygtigste cornerbacks i NFL, men det har ikke været nok til, at New York Jets har ønsket at beholde ham.

Klubben har meddelt Revis, at man udnytter en option til at droppe kontrakten. Det oplyser New York Jets i en pressemeddelelse ifølge Reuters.