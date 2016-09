NFL-hold kyler spiller ud efter overfald på 70-årig

Bruce Miller er fyret med øjeblikket virkning, efter at det kom frem, at den 112 kilo tunge fullback angiveligt har overfaldet og slået en 70-årig mand og dennes søn.

NFL-holdet San Francisco 49'ers vil ikke længere have noget at gøre med sin mangeårige spiller Bruce Miller.

Overfaldet fandt sted søndag aften på et hotel i San Francisco, og 29-årige Bruce Miller blev ifølge AFP efterfølgende arresteret af politiet.

Bruce Miller blev voldelig, da han forsøgte at tjekke ind på hotellet, men fik at vide, at alle værelser var optaget.

Bruce Miller begyndte at banke på hotellets værelsesdøre og vækkede et ældre ægtepar. Da parrets 29-årige søn, som boede på naboværelset, ville hjælpe sine forældre, angreb Bruce Miller.

Den 70-årige blandede sig i tumulten, og Bruce Miller slog ham i ansigtet, så faderen ifølge AFP brækkede flere knogler. Både far og søn blev efterfølgende kørt på hospitalet.

San Francisco 49'ers bekræftede mandag på klubbens hjemmeside, at man samlede information og fakta om episoden og reagerede få timere senere ved at fritstille Bruce Miller.

Fyringen sker efter en problematisk periode for Bruce Miller, der blev arresteret i marts sidste år på grund af mistanke om vold i hjemmet.

Han endte dengang med at blive tvunget til at deltage i et 16 ugers kursus om at forhindre vold i hjemmet.

Bruce Miller har været ansat i San Francisco 49'ers siden 2011. Han startede inde i otte kampe for San Francisco-mandskabet i sidste sæson.