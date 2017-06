NBA-stjerne ønsker ikke sejrshyldest i Det Hvide Hus

Den tradition startede for mere end 150 år siden.

Det er kutyme, at mestrene i USA's største sportsligaer bliver inviteret til Det Hvide Hus for at modtage præsidentens lykønskning ved en officiel ceremoni.

Efter Donald Trumps indtog i Det Hvide Hus er lysten til ceremonien dog dalet betragteligt hos en del sportsstjerner, især blandt sorte.

NFL-mestrene New England Patriots mødte op, men mere end en håndfuld spillede blev væk. Nu melder en af NBA's største stjerner ud, at han ikke agter at deltage i en ceremoni.

Tidligere på ugen vandt Golden State Warriors NBA-finaleserien over Cleveland Cavaliers, men superstjernen Stephen Curry påtænker ikke at tage til Washington.

- Nogle spurgte mig for et par måneder siden, hvad jeg ville gøre, hvis vi vandt mesterskabet.

- Jeg svarede, at jeg ikke ville tage med. Sådan har jeg det stadig i dag, siger Curry ifølge AFP.

Står det til ham, så er det slet ikke sikkert, at nogen fra klubben vil tage imod en invitation fra Donald Trump.

- Dette er et øjeblik (mesterskabsfejringen, red.), vi alle skal nyde sammen, og intet skal distrahere, hvad vi opnåede sammen.

- De forskellige ceremonier og traditioner, der normalt er omkring mesterskabshold, skal ikke pille ved, hvad vi præsterede i år, lyder det fra Stephen Curry.

NBA er i den grad domineret af sorte spillere. Næsten 75 procent af ligaens spillere er sorte, og en lang række af dem har offentligt ytret mishag ved Donald Trump og hans menneskesyn.

Golden States' cheftræner, Steve Kerr, er hvid, men at dømme ud fra hans seneste udtalelser om Trump tilbage i maj, har Curry ikke svært ved at finde opbakning til at skippe turen til Det Hvide hus.

- Trump kunne ikke være mindre egnet som præsident, lød ordene fra Kerr.

- For at være en stor leder skal du rumme nogle kvaliteter. Har nogen nogensinde tænkt, at Donald Trump var en god leder?

Endnu har Golden State ikke taget stilling til, om man vil møde op, men skulle klubben boykotte ceremonien, vil det være første gang nogensinde.