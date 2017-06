NBA-stjerne efter triumf: Vi er noget helt særligt

Natten til tirsdag dansk tid blev Cleveland Cavaliers slået med 129-120 i Oakland, og dermed kom Golden State på 4-1 i finaleserien, som går over maksimalt syv kampe.

Golden State Warriors kan efter et års pause igen kan sig NBA-mester.

Efter at have tabt finalen til selv samme Cleveland sidste år snuppede Golden State den anden titel på tre år. Og stjernen Stephen Curry mener, at holdet er noget ganske unikt i NBA-historien.

- Vi har lært af alt det, vi har været igennem, så vi kunne bringe trofæet tilbage, hvor det hører hjemme, lød det efter kampen fra Curry.

- Jeg er bare stolt over at være en del af noget helt specielt, og jeg ønsker at gentage det (triumfen, red.).

Stephen Curry har været den største stjerne på Golden State-holdet i de to seneste sæsoner, men inden denne sæson fik holdet tilgang af Kevin Durant.

Og netop Durant har været fremragende i finaleserien. Det sikrede ham titlen som finalernes Most Valuable Player (MVP).

Efter sejren indrømmede han, at han havde været nervøs frem mod kampen.

- Jeg har ikke kunnet sove i to dage op til denne kamp. Jeg var nervøs. Jeg var rastløs. Jeg ville bare give alt, hvad jeg havde, her, sagde Durant, som scorede 39 point i den afgørende kamp.

Mange så med en vis skepsis på, at Golden State, som i forvejen rådede over stjernerne Stephen Curry og Klay Thompson, skulle integrere en tredje stjerne i Kevin Durant på holdet.

Men det er gået uden problemer til stor glæde for cheftræner Steve Kerr.

- Disse fyre er så begavede, forpligtede over for hinanden og uselviske. Det er en kombination af talent og deres uegoistiske natur, sagde Kerr er triumfen.