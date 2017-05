NBA-stjerne beskyldes for at planlægge overfald

Harden beskyldes for at give ordre til, at en gruppe mænd skulle banke og berøve Moses Malone Junior - søn af basketlegenden Moses Malone - uden for en natklub i Houston.

Houston Rockets-stjernen James Harden er blevet involveret i en uheldig sag uden for basketballbanen.

Malone Junior mener, at Harden arrangerede overfaldet, efter at han i juni 2016 skrev et kritisk indlæg om Harden på Facebook.

27-årige James Harden driver en basketballcamp ved siden af NBA-karrieren, og Moses Malone Junior kritiserede Houston Rockets-stjernen for at tage en alt for høj pris.

Malone Junior hævder i sit sagsanlæg, at James Harden betalte 20.000 dollar (130.000 kroner) til en dørmand og tre andre mænd for at hævne det kritiske Facebook-opslag.

I sagsanlægget fremgår det, at en af overfaldsmændene fortalte Malone Junior, at "han ikke viste James Harden respekt og derfor skulle straffes."

Ifølge Moses Malone Juniors advokat, George Farah, er man sikker på, at James Harden har spillet en rolle i sagen.

- Alle vidner er ret enige om, at James Harden blev vred over Facebook-opslaget, der blev lagt op dagen før overfaldet.

- Der blev efterfølgende sendt tekstbeskeder mellem Moses og nogle af James Hardens venner, så vi har en flere beviser, der peger i retning af, at James Harden har været involveret, siger advokaten.

Houston Rockets stjernen afviser gennem sin advokat, at han har noget som helst med episoden at gøre.

Moses Malone Junior hævder, at han i forbindelse med overfaldet blev frarøvet smykker til en værdi af 50.000 dollar (330.000 kroner).