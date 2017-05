NBA forbigår superstjerne i nominering af årets spiller

Fravalget af LeBron James kommer bag på Cleveland Cavaliers' cheftræner, Tyronn Lue.

- Jeg ser på LeBron James, som jeg så på Shaquille O'Neal (NBA-legende): Jeg synes, han er MVP hvert år, og man kunne sagtens give ham prisen.

- Men jeg anerkender også, at de nominerede har haft en fantastisk sæson, og at man må give prisen til forskellige spillere, siger Tyronn Lue.

Natten til lørdag dansk tid satte LeBron James 30 point på tavlen, da han hjalp sit hold til en sejr på 130-86 over Boston Celtics. Dermed fører Cleveland semifinaleserien med 2-0 og er godt på vej mod NBA-finalen.

Selv siger stjernen, at han er ubekymret over ikke at være nomineret.

- Det er længe siden, jeg har været nummer fire i noget, siger han ifølge ESPN.

- Men i sidste ende kan jeg ikke gøre noget ved det. Jeg går efter at være MVP for mit hold hver eneste kamp, og jeg gør alt for, at vi kan opnå succes og kæmpe om titlen.

- Jeg ved, hvad mit bidrag er til resultaterne. Hele ligaen ved, hvad jeg bringer. Det skal I (pressen, red.) skrive om, men jeg skal ikke bekymre mig om det, siger LeBron James.

Fire gange har han vundet titlen som ligaens MVP, senest i 2013.

Din seneste to sæsoner er Stephen Curry fra Golden State Warriors snuppet prisen.