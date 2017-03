NBA-favoritter frygter slem skade til stjernespiller

Om halvanden måned indledes slutspillet i denne NBA-sæson. Flere hold kæmper for at booke en billet til slutspillet, mens andre er så godt som sikre og begynder at spekulere i at holde stjernespillerne fit for fight.

Vicemestrene Golden State Warriors har været sæsonens bedste hold i grundspillet med 50 sejre i 60 kampe, men natten til onsdag dansk tid indkasserede holdet en slem bet.